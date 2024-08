Tabac de contrebande : près de 16 tonnes de cigarettes saisies lors d'une "vaste opération", selon les douanes

( AFP / JOHN THYS )

En 2023, 521 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en France.

Le résultat d'une "vaste opération" le 17 juillet. Les agents des douanes ont saisi près de 14 tonnes de tabac dans la région nantaise et environ deux tonnes en région parisienne, ont annoncé les douanes ce lundi 5 août. Cette opération a également conduit à l'interpellation de trois personnes .

Dans le cadre d’une enquête menée sous l'autorité du parquet de Nantes sur une organisation criminelle moldave suspectée de se livrer à la contrebande internationale de tabac, les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ont mené une "vaste opération" le 17 juillet, selon un communiqué des douanes. Elle a abouti "à l’interpellation de trois personnes et à la découverte de 15,760 tonnes de cigarettes dans plusieurs entrepôts de stockage". Dans le détail, "14 tonnes de cigarettes ont été découvertes dans l’entrepôt principal dans la région nantaise et 1,7 tonne dans un entrepôt dans la région parisienne", précise le communiqué.

En février, une saisie de 17 tonnes de cigarettes avait déjà été réalisée non loin de Nantes, dans la région d'Angers. En 2023, 521 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en France.