T18 débarque sur la TNT : le pari culturel et populaire de Daniel Kretinsky

Ce vendredi 6 juin à 19 h 45 pétantes, le visage de Laurent Ruquier apparaîtra sur le canal 18 de la TNT. Une nouvelle chaîne de télévision gratuite va naître en direct : T18. Un événement rare dans le paysage audiovisuel français. Il n'y avait pas eu de création de chaîne de télévision gratuite depuis le lancement de France Info en 2016. « Avoir monté cette chaîne en partant d'une feuille blanche en un peu plus de six mois était un vrai challenge, passionnant mais très difficile. C'est comme une fusée : après tout ce travail de développement et d'assemblage, nous sommes très impatients d'appuyer sur le bouton », confie Christopher Baldelli, président de T18, quelques heures avant le « go ».

Cette nouvelle chaîne fait partie des deux nouveaux projets sélectionnés par l'Arcom pour remplacer C8 et NRJ12 sur la TNT, dont les fréquences n'ont pas été renouvelées, aux côtés de Novo19 du groupe Ouest-France. Elle appartient à CMI (Czech Media Invest), propriété de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui détient notamment Elle , Franc-Tireur et le groupe d'édition Editis (Plon, Robert Laffont, Perrin, Pocket, Bordas)…. « Notre actionnaire n'est pas du tout interventionniste. Nous avons bénéficié d'une grande confiance et d'une vraie liberté dans la mise en place de cette chaîne », assure Christopher