Jouer à la guerre coûte plus cher sous Trump et ses batailles commerciales

Scott Serrato, 28 ans, a remarqué que les prix des figurines de ses jeux de société préférés avaient augmenté ( AFP / SAUL LOEB )

Dans un centre commercial du Maryland, Dash Krempel et son ami jouent à un jeu de société avec des dizaines de figurines qui s'affrontent dans un décor de guerre miniature. Mais leur passe-temps leur coûte de plus en plus cher à cause des droits de douane américains.

Le jeune homme de 29 ans explique à l'AFP que le coût des éléments des jeux a grimpé à cause de l'inflation et continue d'augmenter depuis que le président Donald Trump a imposé des taxes généralisées sur les importations cette année.

Selon lui, des figurines fabriquées au Royaume-Uni et vendues pour 60 dollars la pièce il y a environ trois ans, coûtent désormais 94,50 dollars.

"Les prix ont augmenté", a-t-il ajouté. "C'était déjà un loisir très coûteux au départ, donc cela risque d'exclure encore beaucoup de personnes."

Plutôt que d'acheter davantage de miniatures, il préfère aujourd'hui soutenir la boutique Game Kastle de College Park en louant des tables pour jouer sur place.

Pour Boyd Stephenson, le propriétaire du magasin, réapprovisionner les rayons en jeux de société, peintures et accessoires, quasiment tous importés, devient de plus en plus difficile.

Pour éviter les surtaxes les plus sévères de l'administration Trump, certains fournisseurs ont retardé leurs livraisons ou repoussé leurs sorties de produits. Et ils ont augmenté leurs prix de vente.

"Si l'inflation ou les droits de douane montent, les prix de gros grimpent en conséquence, et je dois aussi ajuster mes prix à la hausse", souligne le patron.

Environ un cinquième des produits de son magasin coûte désormais de 5% à 20% plus cher.

- Peintures espagnoles -

Boyd Stephenson estime qu'environ 5.000 entreprises différentes ont sorti 7.000 jeux de société l'année dernière.

"cela veut dire 5.000 approches différentes" sur les droits de douane, note-t-il.

Un commerçant a expliqué à l'AFP avoir dû monter ses prix à cause des droits de douane imposés par Donald Trump ( AFP / SAUL LOEB )

"Certains producteurs décident d'absorber les coûts. D'autres les répercutent entièrement. Et les autres sont quelque part entre les deux."

Comme d'autres détaillants américains, M. Stephenson pourrait faire face à davantage de pressions sur les coûts à partir du 1er août, lorsque des surtaxes plus élevées doivent frapper des dizaines de partenaires commerciaux, de l'Inde à l'Union européenne.

Depuis début avril, l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis sont concernés par une surtaxe de 10%. Donald Trump a ensuite annoncé des droits de douane allant jusqu'à 50% pour plus de 80 pays, puis les a mis en pause jusqu'au 1er août.

La Chine, lieu de production crucial pour les jeux de société, est taxée à hauteur de 30%. Mais les droits de douane sur les produits chinois pourraient bondir à 145% à partir du 12 août si les responsables ne parviennent pas à prolonger leur trêve.

Donald Trump appelle de ses voeux la relocalisation des industries aux Etats-Unis, mais comme pour les vêtements et jouets bon marché, les spécialistes ne considèrent pas cette option comme crédible.

"Les fabricants américains ne peuvent tout simplement pas faire ça", assure Boyd Stephenson en montrant une figurine sophistiquée.

"Ceux qui excellent dans ce domaine, c'est la Chine", précise-t-il. "Et les meilleures peintures de modélisme viennent d'Espagne."

Les droits de douane imposés par les Etats-Unis à la Chine pourraient bondir le 12 août ( AFP / SAUL LOEB )

"Donc, si des surtaxes sont imposées à l'UE, elles vont me coûter plus cher", ajoute-t-il.

Donald Trump a menacé le bloc européen de droits de douane à 30%.

- "Néfaste" -

Boyd Stephenson tente d'absorber certaines augmentations de coûts, mais "je dois pouvoir payer le personnel, la compagnie d'électricité, le propriétaire des locaux", rappelle-t-il.

L'approche de Donald Trump, qui souffle le chaud et le froid, a en outre rendu les changements de prix des fournisseurs imprévisibles.

"Quel que soit le secteur d'activité, l'incertitude est toujours néfaste pour les affaires", déclare M. Stephenson.

Boyd Stephenson, propriétaire du magasin Game Kastle College Park, explique comment l'invertitude autour des droits de douane lui pose problème pour planifier ses achats ( AFP / SAUL LOEB )

Il refait habituellement ses stocks avant la saison des fêtes, mais il prévoit d'être plus stratégique cette année pour éviter les mauvaises surprises.

De nombreuses entreprises retardent les importations de marchandises par manque de clarté, d'après Jonathan Gold de la National Retail Federation, association professionnelle des commerces de détail.

"Quand un produit importé arrive sur le marché, vous avez 15 jours pour payer votre facture de droits de douane", explique-t-il.

Si les taux changent brutalement, certaines entreprises n'ont pas forcément les fonds pour payer leurs commandes.

Des sociétés et la Game Manufacturers Association (fabricants de jeux) ont intenté des recours légaux contre les droits de douane de Donald Trump, notant que près de 80% des jeux de société vendus aux États-Unis sont fabriqués à l'étranger.

Mais ces plaintes rencontrent de nombreux obstacles.