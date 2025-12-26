Syrie-Une explosion dans une mosquée à Homs fait trois morts-responsable

Trois personnes ont été tuées et cinq blessées dans une explosion qui a frappé une mosquée dans un quartier alaouite de la province syrienne de Homs, a déclaré un responsable local vendredi.

Les médias d'État syriens ont rapporté que les forces de sécurité avaient imposé un cordon autour de la zone et menaient une enquête.

Des responsables locaux ont déclaré à Reuters que l'explosion pourrait avoir été causée par un attentat suicide ou par des explosifs placés sur place.

(Rédigé par Khalil Ashawi, Firas Makdesi, Feras Dalatey, et Ahmed Elimam à Dubai; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)