Syrie-Les forces de la coalition ont quitté la base d'Al-Tanf - sources

Les forces de la coalition sous commandement américain ont évacué la base militaire d'Al-Tanf, dans l'est de la Syrie, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question, ajoutant que des soldats qui y étaient stationnés ont été redéployés en Jordanie.

Située à un carrefour stratégique entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, la base d'Al-Tanf avait été établie en 2014 pour servir de pôle aux opérations de la coalition luttant contre le groupe Etat islamique (EI) dans la région.

(Laila Bassam; version française Jean Terzian)