Syrie-Le ministre des AE a rencontré une délégation israélienne

Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad Hassan al Chibani, a rencontré mardi une délégation israélienne à Paris afin de discuter des moyens de renforcer la stabilité dans la région et dans le sud de la Syrie, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne SANA.

Des responsables syriens et israéliens ont participé à des négociations sous médiation américaine en vue d'une désescalade du conflit dans le sud de la Syrie.

Les discussions se sont concentrées sur la désescalade et la non-ingérence dans les affaires intérieures de la Syrie.

(MEnna Alaa El Din, rédigé par Muhammad Al Gebaly; version française Camille Raynaud)