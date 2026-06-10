Syrie-La Russie discute d'une "réorganisation" de ses installations militaires

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la coopération avec la Syrie se développait de manière très active et que Moscou discutait avec Damas d’une "éventuelle réorganisation" de ses installations militaires en Syrie.

La destitution en décembre 2024 du président syrien Bachar al-Assad, un proche allié de la Russie, a soulevé des questions quant à l’avenir de la base aérienne russe Hmeimim à Lattaquié et de sa base navale à Tartous. Mais Moscou a depuis noué des relations avec Ahmed al-Charaa, un ancien commandant rebelle qui est désormais président de la Syrie.

"La coopération russo-syrienne se développe très activement", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, interrogée sur les projets rapportés de création d’un centre logistique à Tartous pour distribuer à travers la Syrie les marchandises importées de Russie.

"Dans le cadre des contacts avec les partenaires syriens, la question de la présence militaire russe en Syrie est également abordée, notamment dans le contexte d’une éventuelle réorganisation des fonctions des installations militaires russes."

Les bases en Syrie font partie intégrante de la présence militaire mondiale de la Russie : la base navale de Tartous est le seul centre de réparation et de ravitaillement de la Russie en Méditerranée, tandis que Hmeimim est une plaque tournante majeure pour les activités militaires et mercenaires en Afrique.

La Russie est intervenue militairement en Syrie en 2015 pour soutenir Bachar al-Assad dans la guerre civile. Reuters a rapporté en 2024 que la Russie retirait ses forces des lignes de front dans le nord de la Syrie et de ses postes dans les montagnes dominées par la communauté alaouite d’Assad, mais qu’elle ne quittait pas ses bases méditerranéennes de Hmeimim et Tartous.

Moscou soutient la Syrie depuis le début de la guerre froide et avait reconnu son indépendance en 1944 alors que Damas cherchait à se libérer de la domination coloniale française. L'Occident a longtemps considéré la Syrie comme un satellite soviétique.

(Dmitry Antonov; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)