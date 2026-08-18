Syrie-Des frappes israéliennes touchent la base aérienne d'Abou Douhour

La base aérienne militaire d'Abou Douhour, dans le nord-ouest de la Syrie, a été prise pour cible par des frappes aériennes israéliennes mardi matin, a indiqué la chaîne publique syrienne Al-Ikhbariya, citant une source militaire.

Huit frappes ont touché la base, visant la piste et des installations de stockage, selon une source militaire et un civil résidant à proximité. Aucune victime n'a été signalée.

Située à environ 70 km de la frontière turque, cette base n’est plus utilisée comme aérodrome militaire à part entière depuis 2013 et a changé plusieurs fois de mains au cours des 14 années de guerre civile en Syrie.

Depuis la chute de Bachar al Assad en 2024, la base d'Abou Douhour sert de centre d’entraînement pour la nouvelle armée syrienne, selon la source militaire.

L'armée israélienne a refusé de commenter ces frappes. Le ministère syrien de la Défense n'a pas réagi dans l'immédiat.

Ces frappes interviennent dans un contexte de tensions sécuritaires accrues entre Israël et la Turquie, tenant des discours de plus en plus virulents au sujet de la Syrie.

ISRAËL PRÉOCUPÉ PAR LES EFFORTS MILITAIRES SYRIENS

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré dans un discours prononcé le 6 août qu’Israël continuait de menacer la sécurité de la Syrie par ses attaques répétées, appelant à faire pression sur l'Etat hébreu pour qu’il respecte l’intégrité territoriale de son voisin.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a quant à lui adressé des avertissements directs au président turc Recep Tayyip Erdogan, affirmant qu’Israël ne tolérerait aucune mesure visant à renforcer les capacités militaires de Damas d’une manière susceptible de constituer une menace pour Israël.

La Syrie a mené des exercices aériens dans le nord du pays au début du mois, à l'aide d'avions de chasse MiG-21 de fabrication russe. Il s'agissait des premiers exercices de ce type depuis la chute de Bachar al Assad.

La chaîne publique israélienne Kan a rapporté le 11 août que les responsables israéliens de la sécurité avaient détecté des signes d'une accélération des efforts des Damas pour reconstruire son armée de l'air.

Selon la chaîne publique israélienne, citant une source des services de sécurité israéliens, Israël suit de près ces développements et a fait part de ses préoccupations aux États-Unis.

(Reportage Feras Dalatey ; rédigé par Tala Ramadan ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)