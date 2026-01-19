Syrie-Des combattants kurdes affrontent les troupes de Damas près d'une prison de détenus de l'EI à Raqqa

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition kurde soutenue par Washington, ont déclaré lundi qu'elles se heurtaient aux forces gouvernementales syriennes près d'une prison où sont incarcérés des membres du groupe État islamique (EI) dans la périphérie de Raqqa, dans le nord du pays.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont qualifié ces affrontements de "développement extrêmement dangereux" et ont déclaré que la prise de la prison par les forces gouvernementales "pourrait avoir de graves répercussions sur la sécurité, menaçant la stabilité et ouvrant la voie à un retour au chaos et au terrorisme".

En vertu d'un vaste accord d'intégration conclu dimanche, la responsabilité des prisons abritant des détenus de l'EI doit être transférée au gouvernement syrien.

