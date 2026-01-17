Syrie-Des avions de la coalition dirigée par les USA survolent des zones d'affrontements entre forces syriennes et kurdes

- Des avions de la coalition menée par Washington ont survolé des zones d'affrontements dans le nord de la Syrie où les forces syriennes s'opposent à des factions kurdes, ont déclaré à Reuters une source de sécurité syrienne et une source de défense turque.

La source sécuritaire syrienne a déclaré que les avions avaient lancé des fusées éclairantes au-dessus de la zone. La coalition menée par les États-Unis n'a pas immédiatement répondu aux questions de Reuters.

(Reportage d'Orhan Qereman; version française Zhifan Liu)