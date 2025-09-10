SYNTHESE 2-A peine installé à Matignon, Lecornu réclame des "ruptures"

*

Courte passation de pouvoir à Matignon entre Bayrou et Lecornu

Le nouveau Premier ministre déplore un "décalage" avec les Français

Discussions dans l'après-midi avec les forces du "socle commun"

Près de XXX interpellations lors de la journée d'action "Bloquons tout"

A son arrivée à Matignon mercredi, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu a plaidé pour des "ruptures" afin de répondre au "décalage préoccupant" entre la situation politique instable et les attentes des Français, dont plusieurs centaines de milliers se sont mobilisés à l'occasion de la journée "Bloquons tout".

L'ancien ministre des Armées a été désigné mardi soir par le président Emmanuel Macron pour succéder à François Bayrou, avec la mission de consulter les forces politiques en vue de bâtir un budget adoptable par un Parlement fragmenté où aucun parti n'a la majorité.

"Il va falloir être plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond", a déclaré Sébastien Lecornu dans la cour de l'hôtel de Matignon lors d'une courte passation de pouvoir avec François Bayrou.

Le nouveau chef du gouvernement a précisé qu'il recevrait dans l'après-midi "les premières forces politiques" puis, ces jours prochains, "les forces politiques et les forces syndicales".

Selon son entourage, Sébastien Lecornu devait ainsi s'entretenir dès ce mercredi avec le président du groupe Ensemble pour la République (EPR), Gabriel Attal, le ministre démissionnaire de l'Intérieur et président des Républicains (LR) Bruno Retailleau, ainsi qu'avec le patron du parti Horizons, Edouard Philippe. Les forces d'opposition seront reçues par la suite.

"(Le) décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupant, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent (...) mais pour l'ensemble de la classe politique dans son intégralité", a dit Sébastien Lecornu.

Son arrivée à Matignon coïncide avec une journée de mobilisation nationale derrière le mot d'ordre "Bloquons tout", qui a notamment perturbé le trafic routier et ferroviaire.

Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs grandes villes de France, généralement dans le calme. Des affrontements sporadiques ont néanmoins eu lieu avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes, notamment à Paris.

"Les bloqueurs n'ont pas bloqué la France (...) Force est restée à la loi", a déclaré le ministre démissionnaire de l'Intérieur à l'issue d'une réunion d'un comité interministériel de crise consacré au mouvement.

Bruno Retailleau a qualifié d'"importante" cette mobilisation qui a rassemblé selon lui près de 200.000 participants.

Il a reconnu que certains avaient "une volonté de poursuivre demain ou dans les jours prochains le mouvement", alors que des assemblées générales sont organisées par les contestataires pour décider de la suite du mouvement.

Selon un point de situation du ministère de l'Intérieur à 17h45 (15h45 GMT) les forces de l'ordre ont interpellé 473 personnes, dont 203 dans la capitale. Parmi elles, 339 ont été placées en garde à vue, dont 106 dans la capitale.

Le ministère a également fait état de 13 blessés légers parmi les forces de l'ordre.

Les autorités avaient annoncé le déploiement de 80.000 membres des forces de l'ordre dans tout le pays pour faire face à un mouvement décentralisé né sur les réseaux sociaux.

"PAS DE CHEMIN IMPOSSIBLE"

"On va y arriver", a déclaré Sébastien Lecornu, 39 ans, promettant de travailler "avec humilité" au service des Français. "Il n'y a pas de chemin impossible".

Partisan d'un changement de méthode, il est prêt à bouger sur le fond dans les négociations, affirme son entourage.

"Sébastien Lecornu est connu pour son habileté", a dit à Reuters Frédéric Dabi, directeur général de l'institut de sondage Ifop. Mais "le budget devra être antithétique de celui préparé par Bayrou", a-t-il prévenu, mettant en garde contre toute tentation de "se mettre en situation d'agiter des chiffons rouge type jours fériés".

Le précédent projet de budget proposé par François Bayrou, qui prévoyait un effort budgétaire de 44 milliards d'euros l'an prochain, proposait notamment la suppression de deux jours fériés, une mesure très impopulaire qui a contribué à accélérer la chute du leader centriste resté neuf mois à Matignon.

La France insoumise (LFI) a annoncé son intention de déposer une motion de censure dite "spontanée" contre le nouveau Premier ministre, tandis que le Parti socialiste (PS), qui aspirait à entrer au gouvernement, a laissé planer la menace.

"Je veux discuter et comprendre ce que nous sommes capables de faire pour les Françaises et les Français", a déclaré sur franceinfo le patron du PS, Olivier Faure. "Et donc, comment est-ce qu'on fait, notamment pour avoir déjà un projet de budget qui épargne complètement les classes populaires et les classes moyennes ?"

"Si (la) réponse (aux difficultés du pays) est la même que celle qui est formulée depuis huit ans, alors je censurerai et donc nous irons vraisemblablement vers une dissolution", a-t-il mis en garde.

Le scénario de la dissolution est réclamé par le Rassemblement national (RN), formation politique que Sébastien Lecornu, venu de la droite, a toujours pris soin de ménager.

"Monsieur Lecornu est Premier ministre depuis quelques heures et je crois qu'il est à la tête d'un bail très précaire", a déclaré mercredi le président du RN, Jordan Bardella.

"Soit il y aura rupture, soit il y aura censure", a-t-il prévenu.

(Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Elizabeth Pineau, de Michel Rose et Camille Raynaud)