Syndicats et patronat reçus à Matignon : la rencontre a été "utile, on a pu se dire les choses", fait savoir Marylise Léon de la CFDT

Marylise Léon à Paris le 12 juillet. ( AFP / BERTRAND GUAY )

"On a eu des garanties de pouvoir nouer un dialogue à partir du mois de septembre", a déclaré la nouvelle secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon à l'issue d'une rencontre à Matignon avec syndicats et patronat, sur France Info ce jeudi 13 juillet.

Au lendemain d'une réunion à Matignon entre la Première ministre Elisabeth Borne et syndicats et patronat, la patronne de la CFDT Marylise Léon s'est montrée plutôt satisfaite sur l'antenne de France Info ce jeudi 13 juillet.

"On a une bonne première étape de franchie", s'est-elle réjouie. "On n'avait pas rencontré la Première ministre depuis le mois de mai. On avait fait un certain nombre de propositions, notamment sur la méthode, les thématiques qu'il fallait pouvoir aborder. On a eu des garanties de pouvoir nouer un dialogue à partir du mois de septembre", a poursuivi Maryline Léon, jugeant que le rendez-vous a été "utile, on a pu se dire les choses, je pense que c'est important."

"La Première ministre nous a dit qu'elle voulait qu'on prenne un certain nombre de sujets à travers la négociation - sur la question de l'emploi des séniors, des conditions de travail, des parcours professionnels... des sujets au cœur des préoccupations des travailleurs", a expliqué la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, élue le 21 juin. "On a eu un certain nombre d'éléments, notamment le fait qu'on puisse négocier en ayant des vraies marges de manœuvre. Maintenant, la balle est dans le camp des organisations syndicales et patronales, la CFDT est prête à obtenir des avancées pour les travailleurs", a-t-elle conclu.

Après la rencontre, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, s'est sans surprise montrée plus critique, estimant qu'"à ce stade les réponses données par la Première ministre sont en décalage total avec les besoins". Mais elle a aussi noté un "frémissement d'autonomie" d'Elisabeth Borne "face au patronat", celle-ci ayant accédé à la demande des syndicats d'engager les discussions sur le sujet de l'emploi des seniors et de l'usure professionnelle dans un cadre tripartite, avec l'envoi d'une "lettre de cadrage" préalable aux négociations, suivant l'article L1 du code du Travail.

"Renouer les fils du dialogue social"

Le patron de FO, Frédéric Souillot, a évoqué une "journée normale dans le cadre de la négociation collective", et celui de la CFE-CGC, François Hommeril, une "réunion fort utile" qui "va dans le sens de renouer les fils du dialogue social". La Première ministre "se propose de remettre en responsabilité les partenaires sociaux (...) dans un cadre dans lequel, nous, on a compris (la CFE-CGC) qu'elle donnerait des indicateurs de manière à ce que le rapport de force soit suffisamment équilibré entre le patronat et les salariés", a-t-il dit.

C'est "une journée importante, c'est la reprise du dialogue social", a salué le président de la CFTC, Cyril Chabanier. Pour lui, les négociations doivent aboutir "pour le printemps 2024" afin d'être "applicables au second semestre 2024".

Pour Patrick Martin, qui succèdera à Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du Medef le 17 juillet, cette réunion "répond tout à fait aux attentes, à la philosophie et aux propositions qu’a faites le Medef depuis plusieurs mois". "On n’est pas favorable (à l'article) L1 mais il est d’ordre public dans un certain nombre de cas et notamment sur l’emploi des seniors et l’usure, donc on s’y adaptera", a-t-il dit.

Le patron de la CPME François Asselin a évoqué un "agenda ambitieux" sur lequel il devrait être possible d'aboutir au "printemps".