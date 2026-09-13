Suspense pour les législatives en Suède: la gauche en tête d'un cheveu, l'extrême droite recule

Une personne vote aux élections législatives en Suède, le 12 septembre 2026 à Nacka, dans le comté de Stockholm ( AFP / Jonathan NACKSTRAND )

En Suède, la gauche était dimanche talonnée par la coalition de droite au terme de législatives très disputées, marquées, selon des estimations, par un recul de l'extrême droite.

Selon la télévision publique SVT, les partis de gauche sont crédités de 49,4% des suffrages soit 175 sièges, contre 49,1% et 174 mandats pour l'alliance entre la droite et l'extrême droite, au pouvoir depuis 2022.

Soit un écart bien plus serré que ce sur quoi elle tablait en début de soirée.

Mais la Suède est coutumière des longues soirées électorales à rebondissements et selon SVT, les 20.000 dernières voix décomptées pourraient faire la différence.

La candidate sociale-démocrate Magdalena Andersson, 59 ans, rêve d'un retour à la tête du gouvernement depuis qu'elle a été chassée au pouvoir en 2022.

A l'annonce des résultats, ses partisans ont commencé à s'enlacer tout sourire, en buvant leur coupe de champagne, ou une bière.

Nul doute: Magnus Bjerg Sturm, croisé par l'AFP à cet événement électoral "est très heureux". Et tout particulièrement en raison du score de l'extrême droite.

C'est une des surprises de la soirée.

Selon ces estimations provisoires, les Démocrates de Suède, jusque-là deuxième formation politique du pays, reculeraient pour la première fois depuis leur entrée au Parlement, en 2010.

Le come-back de "Magda"?

Magdalena Andersson, à Stockholm, le 5 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonathan NACKSTRAND )

La Suède va-t-elle assister au come-back de "Magda", comme on la surnomme dans ce pays nordique?

C'est ce qu'il faudra déterminer au cours des prochaines semaines - une fois le décompte terminé.

Car contrairement à la droite, le bloc de gauche est extrêmement morcelé, composé de partis (du centre à l'extrême gauche) qui ont du mal à s'entendre.

"Cela va prendre pas mal de temps, ils ne vont pas tomber d'accord tout de suite", prédit Anders Sannerstedt, de l'Université de Lund à l'AFP.

D'autant plus que le parti de Magdalena Andersson pourrait enregistrer son plus mauvais score en plus d'un siècle.

"La situation s'annonce difficile", concède Emilia Wikström Melin, depuis la soirée électorale sociale-démocrate.

"Mais j'ai pleinement confiance en Magdalena: c'est une négociatrice chevronnée et elle a un plan pour que cela fonctionne", assure la quadragénaire.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, à Landskrona (Suède), le 13 septembre 2026 ( TT NEWS AGENCY / Claudio BRESCIANI )

Les équipes de l'actuel Premier ministre conservateur, Ulf Kristersson, misent sur l'inverse.

"Même s'ils gagnent, ils auront du mal à former un gouvernement", veut croire Oliver Andersson, membre des Jeunes du Parti modéré, auprès de l'AFP.

Cela pourrait d'ailleurs encourager le Premier ministre sortant Ulf Kristersson, 62 ans, à attendre avant de concéder la défaite de son camp.

Dans un entretien à l'AFP à quelques jours, le dirigeant suédois plaidait pour obtenir quatre ans de plus pour "rendre à la Suède sa grandeur" - un clin d'oeil à la célèbre formule du président américain Donald Trump.

ABBA a le coeur à gauche

De longs mois durant, sa coalition gouvernementale, constituée en 2022 et alliée avec l'extrême droite au Parlement, était donnée perdante face au bloc de gauche. Mais des enquêtes d'opinions récentes lui ont donné quelques raisons d'espérer.

Un des principaux arguments de l'opposition contre sa candidature? L'entrée de l'extrême droite au gouvernement.

Ulf Kristersson s'est engagé à faire entrer les Démocrates de Suède dans son gouvernement en cas de victoire aux législatives.

Cette question a mobilisé certaines des personnalités les plus connues de Suède.

A commencer par Benny Andersson, un des membres du cultissime groupe ABBA, qui a revisité dimanche leur tube "Mamma Mia" pour rallier la candidate du bloc de gauche.