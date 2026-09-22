Susan Collins, de la Fed, met en garde contre des risques d'inflation accrus dans un message publié sur LinkedIn

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Banque de la Réserve fédérale de Boston, Susan Collins, a déclaré mardi qu’elle soutenait la hausse des taux d’intérêt décidée la semaine dernière par la banque centrale, compte tenu des risques que l’inflation future dépasse son objectif de 2 %.

“Je considère désormais qu’il y a davantage de chances que l’inflation reste nettement supérieure à 2 % à l’avenir”, a écrit Susan Collins sur LinkedIn. “Le marché du travail étant désormais sur de meilleures bases, la politique monétaire peut se concentrer sur un retour rapide à la stabilité des prix, en particulier après cinq ans et demi d’inflation trop élevée”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’“un taux des fonds fédéraux un peu plus restrictif contribuera à garantir un retour durable de l’inflation vers son objectif”.