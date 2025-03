Surveiller le travail de ses collègues : et si c’était plus positif qu’on ne le pense ?

À la fin de l'année dernière, Amazon a fait les gros titres en annonçant son intention de faire revenir ses salariés au bureau cinq jours par semaine. Quelques jours plus tôt, PricewaterhouseCoopers (PwC), au Royaume-Uni, publiait un communiqué pour afficher sa volonté de surveiller le lieu de travail de ses employés. Objectif : s'assurer du respect de sa nouvelle politique de retour au bureau. De quoi faire trembler les salariés de ces entreprises ! Pourtant, une étude récente de l'Essec montre que la présence au bureau peut améliorer le travail de tous, surtout si chacun peut… s'observer.



Les professeurs Stefan Linder (Essec) et Sabra Khajehnejad (ancienne doctorante à l'Essec, aujourd'hui professeure assistante à KU Leuven) ont exploré les effets de la surveillance entre pairs dans un article publié dans Management Accounting Research . Leur étude révèle que le type d'informations disponibles sur nos collègues – et la manière dont nous les combinons – influence notre perception des indicateurs de performance.

Les chercheurs se sont penchés sur deux types d'informations accessibles entre collègues : l'effort et la performance. L'effort désigne l'investissement d'un individu dans son travail, tandis que la performance se concentre sur les résultats obtenus. Or, ces