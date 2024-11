Surtaxes sur le cognac : en pleine escalade des tensions commerciales avec la Chine, la France assure que les négociations restent "clairement ouvertes"

La ministre déléguée au Commerce extérieur, Sophie Primas, à Shanghai le 4 novembre 2024. ( AFP / AGATHA CANTRILL )

La France a fermement soutenu l'imposition par l'UE de droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques importées de Chine, qui, en réponse, menace de surtaxer les brandys européens.

Vers une aggravation des tensions, ou un apaisement ? La ministre déléguée au Commerce extérieur, Sophie Primas, a déclaré ce lundi 4 novembre que les négociations restaient "clairement ouvertes" avec Pékin sur les potentielles surtaxes douanières chinoises visant le cognac, sans écarter l'option d'une réplique de Paris.

Sophie Primas s'exprimait depuis Shanghai, après une rencontre dimanche soir avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao. Son déplacement intervient dans un contexte d'escalade des tensions commerciales entre la Chine et l'Union européenne (UE). Si la ministre a assuré ce lundi avoir eu avec son homologue chinois un discours "extrêmement ferme", elle a souligné devant la presse que "la France est pour des négociations, évidemment". "Nous ne sommes pas dans une escalade de guerre commerciale et donc il faut rentrer en négociation", a-t-elle relevé.

En France, l'interprofession du cognac s'estime "sacrifiée" par le gouvernement, qui a fermement soutenu l'imposition par l'UE de droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques importées de Chine, définitivement confirmés la semaine dernière par Bruxelles. En réponse à cette mesure, la Chine menace de surtaxer les brandys (les eaux-de-vie à base de vin) européens, dont le cognac représente 95% du total. Pékin impose déjà depuis mi-octobre aux importateurs le dépôt d'une caution auprès des douanes chinoises. "On va avoir entre les producteurs de cognac, l'Etat français et l'Union européenne une discussion à trois, spécifiquement sur ce marché-là", a indiqué Sophie Primas. "Et ça sera fait d'ailleurs probablement entre nos deux présidents lors du sommet du G20" au Brésil, mi-novembre, et "également au niveau des Premiers ministres, puisque Michel Barnier a souhaité indiquer qu'il organisera ici des discussions entre Premiers ministres", a-t-elle ajouté.

"Nous souhaitons que ces relations bilatérales continuent à exister"

Lors de sa rencontre avec Sophie Primas, Wang Wentao a également plaidé pour la recherche d'un consensus entre Pékin et Bruxelles sur les véhicules électriques, selon un communiqué du ministère chinois du Commerce. "La France, en tant qu'Etat membre important de l'UE, devrait jouer un rôle actif pour inciter la Commission européenne à faire preuve de sincérité" et à "parvenir à une solution acceptable" par tous, a-t-il toutefois souligné, d'après son ministère.

L'imposition de surtaxes sur le cognac pourrait bloquer à ce produit l'accès au marché chinois. "Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures techniques, juridiques possibles" le cas échéant, a signalé la ministre. Outre les brandys, la Chine mène également des enquêtes antidumping visant le porc et les produits laitiers importés de l'UE, faisant planer une menace sur ces secteurs. Toutes ces procédures se déroulent "dans le total respect des règles de l'OMC et des lois et réglementations chinoises", a assuré Sophie Wang, sous-entendant qu'elles resteraient pour l'heure en place.

Venue à Shanghai pour la Foire internationale des importations de Chine (CIIE), événement commercial majeur dans le pays, Sophie Primas a dit porter également un message d'ouverture. "Nos industriels, nos agriculteurs travaillent avec la Chine depuis très très longtemps (...) Nous souhaitons que ces relations bilatérales continuent à exister et continuent à s'amplifier", a-t-elle relevé. La France est invitée d'honneur de la CIIE et compte environ 130 entreprises présentes.