Surcoût du F-35 : la Suisse estime pouvoir acheter 30 avions au lieu de 36 et cherche un système de défense aérienne européen

Les Etats-Unis ont soudainement exigé plus d'un milliard de francs suisses supplémenentaires pour livrer les F-35.

Un avion F35. ( AFP / MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO )

Confronté à une augmentation du prix exigé par les Etats-Unis, le gouvernement suisse a annoncé vendredi 6 mars qu'il pensait pouvoir désormais acquérir 30 avions de combat américains F-35A, au lieu des 36 initialement prévus.

Par ailleurs, "outre l'acquisition du système Patriot, l'acquisition d' un système supplémentaire de défense sol-air à longue portée, de préférence produit en Europe , est examinée", a indiqué le gouvernement suisse, faisant valoir "la situation géopolitique tendue et la menace croissante que représentent les armes à longue distance".

En 2020, les Suisses avaient approuvé lors d'un référendum, à une très courte majorité d'à peine plus de 50%, une enveloppe de 6 milliards de francs suisses (6,6 milliards d'euros actuels) pour que le pays se dote d'une nouvelle flotte aérienne, les appareils américains en service F/A-18 arrivant en fin de vie vers 2030.

Lors du choix du F-35, le gouvernement avait affirmé que l'avion américain était de loin le meilleur, au prix le plus bas de tous les concurrents en lice pour le contrat (Rafale, F/A-18 et Eurofighter). Il avait aussi assuré que le prix d'achat de l'avion était garanti et ne bougerait pas , citant des assurances américaines dans ce sens.

Mais la Suisse avait annoncé le 25 juin 2025 que les Etats-Unis invoquaient des coûts supplémentaires de 650 millions à 1,3 milliard de francs suisses liés notamment à l'inflation et à l'évolution des prix des matières premières. En décembre dernier, le gouvernement suisse avait annoncé que le pays alpin ne pourrait pas acheter autant de F-35 que prévu, sans toutefois savoir combien il allait pouvoir en acheter.

"Réduire la dépendance"

"Un crédit additionnel d’environ 1,1 milliard de francs serait nécessaire pour acquérir les 36 F35A initialement prévus", a indiqué vendredi le gouvernement suisse, qui affirme renoncer à demander un tel crédit additionnel au Parlement pour des motifs financiers. Il opte en revanche pour demander un crédit additionnel de seulement 394 millions de francs.

Selon le gouvernement, "ce crédit additionnel devrait permettre d'acquérir 30 avions de combat" , mais "le nombre exact ne pourra être déterminé qu'une fois achevée la négociation des contrats entre le gouvernement américain et les fabricants au sujet des avions et réacteurs restants pour les prochains lots de production".

Par ailleurs, le gouvernement suisse entend renforcer de manière ciblée les capacités de défense aérienne de la Suisse, alors que "les Etats-Unis réduisent leur engagement en faveur de la sécurité de l'Europe", a souligné le ministre suisse de la Défense, Martin Pfister, lors d'une conférence de presse à Berne.

Aussi, "outre l'acquisition du système (américain NDLR) Patriot, l'acquisition d'un système supplémentaire de défense sol-air à longue portée, de préférence produit en Europe, est examinée" par le gouvernement, a décidé ce dernier vendredi.

"Concrètement, cela signifie qu'il devrait s'agir soit d'un système européen, soit d'un système extra-européen produit sur le territoire européen", a-t-il précisé, expliquant que l'objectif est de "réduire la dépendance vis-à-vis d'une unique chaîne d'approvisionnement ou d'un seul État" et "de mieux assurer la disponibilité".