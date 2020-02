Sur Wikipédia, la biographie sur mesure de Juan Branco

« Le ton de cet article ou de cette section est trop élogieux, voire hagiographique. » Cette grande bannière au ton orangé, qui orne la page Wikipédia de Juan Branco, donne le ton. Il est vrai qu'à lire la biographie de l'avocat, rendu célèbre par son combat aux côtés des Gilets jaunes et, plus récemment, par sa proximité avec le couple qui a fait tomber Benjamin Griveaux, la préoccupation de la célèbre encyclopédie 2.0 paraît légitime.Dans une longue enquête publiée vendredi 21 février 2020, Le Figaro remarque ainsi que le brillant parcours de Juan Branco est détaillé avec soin, tel que son expérience de « reporter de guerre », son passage à la prestigieuse École normale supérieure (ENS) et à Yale ou encore son statut d'opposant en chef à la loi Hadopi. À l'inverse, aucune des polémiques auxquelles il est associé, et elles sont nombreuses, n'est mentionnée. L'article aurait, par exemple, pu évoquer le fait que Juan Branco a révélé dans son livre Crépuscule l'homosexualité du secrétaire d'État Gabriel Attal ou bien que Xavier Niel a refusé de faire de Branco le précepteur de ses enfants.Lire aussi Vidéos intimes de Griveaux : le rôle trouble de Juan BrancoUn contributeur « teigneux »Comment se fait-il que Wikipédia brosse le controversé trentenaire dans le sens du poil ? Tout simplement parce que n'importe qui peut enrichir ou supprimer des passages des articles de cette encyclopédie participative. Et que,...