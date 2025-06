Sur quelles chaînes suivre la Coupe du monde des clubs ?

La Coupe du monde des clubs nouveau format débute dans la nuit de ce samedi à dimanche (2 heures) , avec le match d’ouverture opposant Al Ahly à l’Inter Miami, au Hard Rock Stadium de Miami. Prévue du 15 juin au 13 juillet prochain, la compétition sera intégralement diffusée sur la plateforme DAZN . Pour la suivre, il suffit de créer un compte sur la plateforme – gratuitement. De son côté, TF1 co-diffusera deux affiches : Paris Saint-Germain-Atlético de Madrid (dimanche, 21 heures) ainsi que la finale.

En raison du décalage horaire, les matchs seront étalés entre 21 heures et 3 heures du matin , horaires français. Le PSG, seul représentant français, jouera ainsi deux parties à 21 heures (contre l’Atlético et Seattle) et une autre à 3 heures (face à Botafogo) . Dans un soucis de diffusion, la FIFA et DAZN ont, à ce titre, tenté de programmer autant de matchs que possible avant minuit pour les clubs européens.…

AB pour SOFOOT.com