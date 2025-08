Le justice espagnole requiert deux ans et demi de prison contre Raúl Asencio

Toujours plus proche de signer au FC Prison.

Le parquet espagnol requiert deux ans et demi de prison contre Raúl Asencio . Le défenseur du Real Madrid, qui avait réclamé l’abandon des poursuites, et trois anciens joueurs du Castilla, Andrés García, Ferrán Ruiz et Juan Rodríguez, sont accusés d’avoir filmé sans leur accord des ébats consentis avec une jeune fille de 16 ans, ainsi qu’avec une autre fille majeure, en 2023, aux Canaries, plus précisément dans un hôtel de Gran Canaria.…

TM pour SOFOOT.com