Sur l'Ile-aux-Moines l'unique médecin ferme son cabinet car non-vaccinée

En pleine crise épidémique du Covid-19, l'Île-aux-Moines et ses 600 habitants se retrouvent sans médecin. Comme le rapporte France 3, la seule et unique médecin généraliste de cette commune du Morbihan, Christine Hochard, a dû fermer son cabinet car elle refusait de se faire vacciner contre le coronavirus. Avec l'entrée en vigueur de la vaccination obligatoire des soignants, le 15 septembre, celle qui est arrivée sur l'île en octobre dernier, ne peut donc plus exercer.

« C'est le coeur gros avec beaucoup d'émotion et de douleur que je suis obligée de fermer. Je ne peux pas me faire vacciner. Je ne suis pas anti-vaccin, je n'interdis à personne de se faire vacciner. Sauf que voilà, moi je ne peux pas. C'est mon corps qui dit non », affirme la professionelle de santé sur le répondeur de son cabinet. Auprès de la chaîne nationale, elle a expliqué en détail les raisons qui l'ont poussé à refuser la vaccination : « Pour l'intant, ce vaccin, je ne le sens pas (...) Les effets secondaires pour moi, je n'en ai pas peur. Mon combat, c'est surtout pour protéger les enfants. Les effets de ces produits à long terme, on ne les connait pas », estime-t-elle.

« Honnêtement, je ne pensais pas que le gouvernement serait allé au bout. [...] Sans cette obligation vaccinale, je me serais peut-être faite vacciner », ajoute Christine Hochard auprès de France 3 en soulignant également que « 98 % des habitants de l'île sont

