Sur 1 000 euros d’impôts, 563 euros vont à la protection sociale

Mais où passent nos impôts ? Question récurrente… Et qui sera encore plus centrale en 2024, année où le gouvernement est censé tailler dans les dépenses s'il veut atteindre son objectif : repasser sous les 3 % de déficit d'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour y répondre, il est possible de se plonger dans une note intitulée « À quoi l'argent a servi en 2022 » publiée la semaine dernière par l'expert en finances publiques François Ecalle sur son site Fipeco.

Grâce aux données publiées par l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), cet ancien magistrat de la Cour des comptes a calculé à quoi ont servi l'an dernier 1 000 euros de prélèvements obligatoires.

Résultat : la protection sociale est le poste de dépenses le plus important : 563 euros sur 1 000 euros d'impôts. Sur ces 563 euros, les dépenses pour les retraites et la santé représentent presque l'intégralité (247 euros pour les retraites et 209 euros pour les dépenses de santé et d'invalidité, dont 64 euros pour les services hospitaliers, 54 euros pour les indemnités comme les arrêts maladie ou 54 euros pour les services de santé ambulatoires).

« En France, nous choisissons de dépenser beaucoup pour les personnes âgées, à qui sont destinées les dépenses de retraite, et une part importante de