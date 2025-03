Supérettes: Seven & i et Couche-Tard discutent pour écarter les obstacles à une fusion

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Seven & i, propriétaire des supérettes 7-Eleven, après avoir repoussé les tentatives de prise de contrôle par le canadien Couche-Tard, a affirmé lundi s'être entendu avec son rival pour étudier des cessions d'actifs ouvrant la voie à une fusion.

Seven & i précise s'être mis d'accord avec Alimentation Couche-Tard (ACT) pour explorer conjointement des cessions de magasins censées répondre aux inquiétudes anti-monopole des régulateurs aux Etats-Unis en cas de mariage des deux géants de la distribution.

"Les conseillers financiers d'ACT et de Seven & i ont commencé à approcher conjointement des acquéreurs potentiels", a indiqué le groupe japonais, sans préciser quels étaient les magasins considérés.

L'enjeu est de taille: avec 85.000 magasins dans une vingtaine de pays, 7-Eleven est la plus grande chaîne de magasins de proximité au monde et leader du secteur aux Etats-Unis. Initialement américaine, elle était tombée en 1990 dans l'escarcelle du milliardaire Masatoshi Ito qui l'a transformée en empire international.

Seven & i s'opposait jusque-là à la proposition de rachat par le poids-lourd canadien ACT qui valoriserait l'entreprise japonaise à 47 milliards de dollars, après le rejet d'une première offre en septembre.

Jeudi encore, Seven & i avait annoncé céder son activité de supermarchés et engager un massif rachat de ses propres actions d'ici 2030: autant de moyens de renforcer sa valorisation et sa rentabilité pour résister aux convoitises de Couche-Tard.

Pour mener ces initiatives de transformation, Seven & i a annoncé remplacer son PDG Ryuichi Isaka par Stephen Dacus, un Américain de 64 ans, actuellement administrateur indépendant, et vétéran du secteur de la distribution au Japon.

- "Risque inacceptable" -

D'emblée, Seven & i avait pointé les sérieux défis posés en cas de fusion avec ACT par les règles anti-concurrentielles aux Etats-Unis, où le Canadien est lui aussi fortement présent avec des milliers de magasins.

Couche-Tard possède au total quelque 16.700 magasins dans 31 pays, qui incluent l'enseigne Circle K: en y ajoutant le réseau des 7-Eleven à travers l'Asie et l'Amérique du Nord, un mariage donnerait naissance à un mastodonte international, au risque d'être invalidé par les régulateurs américains.

"Une question fondamentale (...) est de savoir comment mettre en place un plan de cession impliquant un nombre sans précédent de 2.000 magasins ou plus qui doublonnent et pourraient être cédés à un acheteur viable, crédible et indépendant", a rappelé Seven & i lundi.

"Jusqu'à récemment, la position d'ACT était que Seven & i devait d'abord signer un accord pour être racheté, puis se séparer des magasins qui se chevauchent (...) Cela aurait fait peser sur Seven & i un risque inacceptable que la fusion échoue", ajoute le groupe, qui refusait "d'entrer aveuglément dans un accord (de fusion) sans perspective claire sur sa finalisation".

En explorant avec le canadien les pistes pour "un plan de désinvestissement crédible et réalisable", "cela permettra une évaluation réaliste de la proposition de Couche-Tard", a-t-il insisté.

Couche-Tard a assuré, dans une déclaration transmise samedi à l'AFP, être persuadé "qu'il existe une voie claire pour obtenir les approbations réglementaires" aux Etats-Unis.

"Nous avons identifié un portefeuille potentiel de cessions de magasins américains", a-t-il précisé.

- Fusion aux Etats-Unis? -

La perspective d'un mariage reste cependant très incertaine.

"Je pense que Seven & i a toujours l'intention de lutter contre ce qui est de facto une OPA hostile de la part d'ACT", quitte à se séparer in fine d'une partie de 7-Eleven pour se concentrer sur le Japon, confie à l'AFP Roy Larke, du cabinet d'analyse JapanConsuming.

"Ce ne serait pas surprenant qu'un accord soit conclu pour fusionner les activités (des deux groupes) aux Etats-Unis" même si "les difficultés antitrust sont susceptibles de constituer un obstacle important", a-t-il estimé.

Seven & i a justement dévoilé jeudi dernier son projet d'introduire en Bourse à Wall Street d'ici fin 2026 sa branche 7-Eleven américaine, afin de lui donner "une autonomie décisionnelle et une flexibilité financière accrues" pour s'adapter aux "besoins uniques" du marché local.

Le dossier est scruté par le gouvernement japonais, qui a classé Seven & i comme entreprise "essentielle".

Un quart des 7-Eleven se trouvent au Japon, où ces supérettes omniprésentes vendent aussi bien des plats à emporter que des billets de concert et proposent des services de proximité.