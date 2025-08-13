Superchampion mon frère !
Dans le dur physiquement et mené de deux buts, le PSG s'est arraché pour revenir au score, avant de remporter la séance de tirs aux buts malgré l'échec initial de Vitinha. Une nouvelle soirée de folie dans une année toujours plus historique pour le club de la capitale.
Paris Saint-Germain 2-2, 4-3 TAB Tottenham
Buts : Lee (85 e ) et Ramos (90 e +4) pour le PSG // Van de Ven (39 e ) et Romero (48 e ) pour les Spurs
Plus d’infos à suivre……
Par Tom Binet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer