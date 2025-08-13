Superchampion mon frère !

Dans le dur physiquement et mené de deux buts, le PSG s'est arraché pour revenir au score, avant de remporter la séance de tirs aux buts malgré l'échec initial de Vitinha. Une nouvelle soirée de folie dans une année toujours plus historique pour le club de la capitale.

Paris Saint-Germain 2-2, 4-3 TAB Tottenham

Buts : Lee (85 e ) et Ramos (90 e +4) pour le PSG // Van de Ven (39 e ) et Romero (48 e ) pour les Spurs

Plus d’infos à suivre……

Par Tom Binet pour SOFOOT.com