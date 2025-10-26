Sunderland, 'Til I Live

Promus cette saison, Régis Le Bris et ses boys réussissent un super début de parcours, au point de squatter le podium de la Premier League. Ils renversent une tendance, celle des promus qui galèrent. Mais comment ?

Il y a un an, quand Sunderland ferraillait contre Luton Town, Millwall et compagnie, Southampton, Leicester et Ipswich commençaient leurs chemins de croix. Les trois équipes promues en Premier League avaient pourtant dépensé 316 millions d’euros l’été d’avant, mais retourneront fissa en Championship. Pire, leur total de points sera le plus bas de l’histoire des relégués. Cette saison, avec 17 points en neuf rencontres, Sunderland est l’exception qui pourrait confirmer la règle. Tous les promus en Premier League galèrent, pas eux : Les Blacks Cats signent le meilleur début de saison pour un promu depuis 2008-2009, et Hull City. Mieux : deuxième de Premier League, les boys de Régis Le Bris réalisent le meilleur début de saison de l’histoire du club, à égalité avec la saison 1999-2000. Ils avaient terminé septièmes à la fin. Joli.

French connection

Sunderland est déjà content d’être ici. La saison dernière, les Nordistes avaient terminé à 24 points des deux premiers (Leeds et Burnley) en ne marquant que 58 buts en 46 matchs. La suite relève du miracle : une qualification en finale de play-offs aux tirs aux buts, puis le scalp de Sheffield United à Wembley, alors que les Blades avaient fini loin devant eux à l’issue de la saison régulière. Depuis, la dynamique est enclenchée.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com