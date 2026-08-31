Suisse-Un suspect arrêté après une fusillade lors d'une rave party

La police suisse a annoncé lundi avoir arrêté un suspect âgé de 43 ans dans le cadre de l'enquête sur la fusillade qui a fait un mort et plusieurs blessés dimanche lors d'une "rave party" dans la ville d'Aarau.

"L'enquête visant à déterminer les circonstances exactes de l'incident, ainsi que son contexte et son éventuel mobile, est actuellement en cours. À ce stade, on suppose qu'un seul tireur est impliqué", a déclaré la police du canton d'Argovie dans un communiqué.

Le suspect a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi au cours d'une opération policière d'envergure.

Les enquêteurs ont retrouvé deux types de cartouches sur la scène de crime, ce qui leur laisse penser qu'un pistolet et une arme de plus gros calibre - peut-être un fusil d'assaut - ont été utilisés.

Une Italienne de 22 ans a été tuée et cinq autres personnes ont été blessées.

(Rédigé par Thomas Seythal ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)