Suisse: un bar de Crans-Montana prend feu en plein réveillon, des dizaines de morts présumés

Des sauveteurs sont à l'oeuvre le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, en Suisse, à l'entrée du bar "Le Constellation", ravagé par un incendie meurtrier durant la nuit du nouvel an ( AFP / MAXIME SCHMID )

La police suisse craint que "plusieurs dizaines de personnes" aient péri dans l'incendie accidentel qui a aussi fait une centaine de blessés durant la nuit du nouvel an dans un bar bondé de la station huppée de Crans-Montana, dans les Alpes suisses.

Vers 01H30 locales (00H30 GMT), "un incendie d'origine indéterminée s'est produit dans le bar Le Constellation à Crans-Montana", fréquenté par de nombreux touristes, explique dans un communiqué publié jeudi matin la police du canton du Valais, dans le sud-ouest de la Suisse.

Le chef de la police cantonale du Valais, Frédéric Gisler, lors d'une conférence de presse après l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation dans la station de ski de luxe de Crans-Montana, dans les Alpes, le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

"Plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées", a ensuite annoncé lors d'une conférence de presse en milieu de matinée le chef de la police cantonale, Frédéric Gisler, faisant également état d'une centaine de blessés.

"A l'heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge", a-t-il ajouté, précisant que la plupart étaient grièvement atteints.

Les autorités cantonales ont indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais disent exclure la piste de l'attentat. Le conseiller d'Etat du Valais en charge de la sécurité Stéphane Ganzer a précisé devant la presse qu'il y avait eu une déflagration, mais qu'elle avait été consécutive à l'embrasement des lieux.

- "Scène de chaos" -

Sur des images filmées par un touriste américain, on peut voir de grandes flammes oranges s'élever à l'intérieur du bar, et on entend des cris de terreur.

Des témoins ont décrit des scènes d'horreur : des gens ont tenté de briser les vitres du bar pour s'échapper, tandis que d'autres, couverts de brûlures, se précipitaient dans la rue.

M. Ganzer a évoqué "une scène de chaos, une scène dramatique".

Le service des urgences du principal hôpital du Valais étant saturé, des blessés ont été transférés vers différents hôpitaux comme à Lausanne, Genève ou Zurich.

La procureure générale du canton Béatrice Pilloud a déclaré que d'importants moyens étaient mobilisés "pour identifier les victimes et restituer leurs corps aux familles le plus rapidement possible", mais ce que processus prendrait certainement du temps.

"Les conséquences de ce drame vont se répercuter sur différents services et différentes entités durant plusieurs jours", a poursuivi M. Ganzer, précisant que "plusieurs centaines de personnes" ont été ou allaient être "affectées aux secours, aux soins, aux investigations, à la gestion et à la coordination".

- "Ca a pris feu d'un coup" -

Guy Parmelin, qui vient tout juste de prendre ses fonctions de président de la Confédération suisse, a déploré sur X une "terrible tragédie". "Ce qui devait être un moment de joie s’est mué, le 1er jour de l'An à Crans-Montana, en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà".

Le Constellation peut accueillir 300 personnes à l'intérieur et 40 en terrasse, selon son site internet. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, il dispose d'un sous-sol où sont organisées des soirées et événements, selon le quotidien suisse 24 Heures.

Des policiers sur les lieux de l'explosion qui a ravagé le bar Le Constellation à Crans-Montana le 1er janvier 2026 ( AFP / MAXIME SCHMID )

Le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué que, selon des informations de la police suisse, une quarantaine de personnes étaient décédées, mais les autorités du canton estiment qu'il est trop tôt pour fournir un bilan exact.

Elles redoutent en revanche que des étrangers fassent partie des victimes, la renommée internationale de la station de Crans-Montana y attirant des touristes du monde entier.

Au moins deux Français figurent parmi les blessés, a indiqué jeudi le ministère français des Affaires étrangères. De son côté, le président français Emmanuel Macron a fait part de sa "profonde émotion" après le drame, adressant à la Suisse "la pleine solidarité de la France".

Les autorités du Valais, qui on annoncé avoir ouvert une instruction pour "incendie", ne s'avancent pas dans l'immédiat sur les causes du drame, mais plusieurs témoignages concordent sur l'éventuelle cause du sinistre.

Ces témoignages diffusés par différents médias suisses, français et italiens ont indiqué que des bougies étincelles fixées sur des bouteilles brandies par une personne juchée sur les épaules d'une autre avaient provoqué l'incendie en touchant le plafond. Ces mêmes témoins ont précisé qu'il s'agissait d'un "show" habituel dans l'établissement.

"Il me semble qu'il y avait des dames, des serveuses, avec des bouteilles de champagne avec des petites fusées. Elles ont été trop, trop près du plafond, et ben ça a pris feu d'un coup", a notamment raconté Axel, présent au moment du drame, au média italien Local Team.

- "Mon fils est introuvable" -

"Je suis sous le choc", a déclaré de son côté à la chaîne de télévision publique suisse RTS Alexis Laguerre, jeune homme qui marchait avec des amis devant le bar lorsqu'ils ont aperçu de la fumée puis des flammes s'échappant de l'établissement. "Les gens couraient au milieu des flammes… Certains essayaient de briser les vitres avec des chaises".

Alex, 21 ans, a déclaré à la RTS qu'il était arrivé sur les lieux peu après avoir entendu une forte explosion. Dans une forte odeur de gaz mêlée à celle de plastique fondu, il a décrit avoir vu des gens fuir le bar, brûlés, et des personnes crier à l'aide. "J'en ai encore des frissons", a-t-il confié.

Les gens à la recherche de proches sont dirigés vers un centre des congrès où un dispositif d'accueil a été mis en place.

"Mon fils est introuvable", se lamente une mère en larmes, citée par 24 Heures, "personne ne sait où il est".