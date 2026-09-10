Suisse-Un accident d'autocar dans le village alpin de Susch fait plusieurs victimes

Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées jeudi dans l'accident d'un autocar dans le village alpin de Susch, dans l'est de la Suisse, a déclaré la police locale, indiquant que des équipes de secours se trouvaient sur place.

Une porte-parole de l'Association néerlandaise des entreprises du voyage (ANVR), s'exprimant pour le compte du tour opérateur néerlandais OAD, a confirmé à la presse néerlandaise qu'un grave accident impliquant un autocar d'OAD s'était produit et que 48 passagers se trouvaient à bord.

"Nous ne pouvons pour le moment pas dire combien de personnes ont été tuées ou blessées", a-t-elle déclaré au journal De Telegraaf.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de l'ANVR.

(Rachel More à Berlin, Charlotte Van Campenhout à Amsterdam)