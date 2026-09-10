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Suisse-Un accident d'autocar dans le village alpin de Susch fait plusieurs victimes
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 21:28
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Plusieurs personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées jeudi dans l'accident d'un autocar dans le village alpin de Susch, dans l'est de la Suisse, a déclaré la police locale, indiquant que des équipes de secours se trouvaient sur place.

Une porte-parole de l'Association néerlandaise des entreprises du voyage (ANVR), s'exprimant pour le compte du tour opérateur néerlandais OAD, a confirmé à la presse néerlandaise qu'un grave accident impliquant un autocar d'OAD s'était produit et que 48 passagers se trouvaient à bord.

"Nous ne pouvons pour le moment pas dire combien de personnes ont été tuées ou blessées", a-t-elle déclaré au journal De Telegraaf.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de l'ANVR.

(Rachel More à Berlin, Charlotte Van Campenhout à Amsterdam)

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