Suisse-Toutes les victimes de l'incendie du bar de Crans-Montana ont été identifiées

Tous les blessés de l'incendie d'un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana, qui a fait 40 morts la nuit du réveillon du Nouvel An, ont été identifiés, a annoncé lundi la police suisse.

La veille, elle avait indiqué avoir identifié les 40 personnes décédées dans la catastrophe. Neuf d'entre elles sont des ressortissants français, a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Parmi les 116 blessés, 83 d'entre eux sont toujours hospitalisées, a déclaré lundi la police du canton du Valais dans un communiqué.

Les noms des victimes n'ont pas été communiqués publiquement.

Les autorités avaient précédemment fait état de 119 blessés mais trois personnes admises aux urgences la nuit de l'incendie n'étaient pas liées à l'incident, a rapporté la chaîne suisse RTS.

