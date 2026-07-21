Suisse: rebond des exportations de 8,8% au deuxième trimestre

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations de la Suisse ont rebondi de 8,8% à 73,2 milliards de francs (79,2 milliards d'euros) au deuxième trimestre , après quatre trimestres de baisse consécutifs, ont annoncé mardi les douanes.

Les importations ont, pour leur part, affiché une croissance de 4,9 %, à 59,3 milliards de francs , atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2025, la balance commerciale refermant le trimestre sur un excédent de 13,9 milliards de francs, contre 10,8 milliards de francs au premier trimestre, a indiqué l'office fédéral de la douane dans un communiqué.

Le secteur de la chimie et la pharmacie, le premier secteur d'exportation du pays alpin, a enregistré une hausse de 15,2% après quatre trimestres négatifs, alors que celui du courant électrique a opéré un spectaculaire rebond à 57,9%.

Le secteur des machines et équipements électroniques a de son côté enregistré une hausse de 1,7%, soutenu par les moteurs et transformateurs électriques.

D'un point de vue géographique, les envois vers les Etats-Unis ont bondi de 21,5% après leur baisse des deux trimestres précédents, ceux vers l’Asie ont grimpé de 6,8%, mais de seulement 1,2% pour la Chine. Les livraisons à l’Europe ont en revanche stagné à 0,3%.