Suisse: les exportations plongent de 17,2% en août, plombées par la chimie-pharmacie

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La Suisse a vu ses exportations fondre en août, reculant de 17,2% par rapport au mois précédent à 23 milliards de francs suisses (24,3 milliards d'euros), sous l'effet d'une contraction dans la chimie-pharmacie, ont annoncé jeudi les douanes.

Les importations ont quant à elles fléchi de 11,6% à 17,4 milliards de francs, la balance commerciale refermant le mois sur un excédent de 5,6 milliards de francs, contre 8 milliards en juillet, a indiqué l'office fédéral de la douane dans un communiqué.

"Au cours des mois précédents, l'évolution très volatile de la chimie-pharma a grandement impacté le commerce extérieur suisse", souligne le communiqué des douanes.

Après un bond de 27,6% en juillet, le secteur de la chimie et de la pharmacie, qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale, a vu ses exportations se contracter de 32,2% en juillet.

Cette chute a masqué une évolution "globalement" positive dans les autres pans de l'économie, ont souligné les douanes.

Les machines et équipements électriques, la deuxième branche d'exportations après la chimie et pharmacie, a vu ses exportations augmenter de 6,3% en août, selon leurs relevés. Les métaux et produits métalliques ont quant à eux enregistré une hausse de 2,3%.

Au deuxième trimestre, le secteur de la chimie et de la pharmacie avait enregistré un vif rebond de 15,2%, ce qui avait donné un coup de pouce à la croissance.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a bondi de 1,5% au deuxième trimestre (contre une hausse de 0,5% au premier trimestre), selon les estimations du ministère de l’Economie.