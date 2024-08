Suisse: les exportations horlogères se redressent en juillet

Les exportations horlogères suisses sont légèrement reparties à la hausse en juillet, malgré la très forte baisse des marchés chinois et de Hong Kong, selon les relevés de la fédération horlogère publiés mardi.

En juillet, les exportations horlogères suisses ont atteint l'équivalent de 2,2 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), soit une hausse de 1,6% par rapport à l'année passée, indique la fédération horlogère dans un communiqué.

Pour le sixième mois consécutif, la Chine (-32,8%) et Hong Kong (-19,1%) ont accusé "une très forte baisse", indique le communiqué.

Plusieurs autres débouchés importants pour l'horlogerie suisse ont en revanche enregistré des hausses soutenues, à l'image des Etats-Unis (+11,3%), du Japon (+25,6%), de la France (+13,7%), de la Corée du Sud (+14,1%), de Taïwan (+25,3%) et de l'Arabie saoudite (+24,8%).

Parmi les autres principaux marchés, la tendance s'est révélée globalement positive, à quelques exceptions près, notamment Singapour (-1,9%) et l'Allemagne (-0,6%).

Les exportations horlogères ont atteint un sommet historique en 2023, à 26,7 milliards de francs suisses, mais ont connu un retournement au premier semestre.

Le secteur du luxe a connu trois années de croissance exceptionnelle grâce aux achats dits "de revanche", les ménages qui ont pu épargner pendant les confinements utilisant leurs économies pour se faire plaisir.

Mais le secteur du luxe est désormais confronté à une situation plus difficile en Chine, où la demande pâtit de la crise de l’immobilier et du chômage des jeunes.

Après ces trois bonnes années, l'horlogerie suisse a vu ses exportations se contracter au premier semestre, sur fond de repli marqué en Chine et à Hong Kong. Au premier semestre, elles ont chuté de 21,6% vers la Chine (par rapport à la même période un an plus tôt) et de 19,9% vers Hong Kong.

En juillet, les montres de moins de 200 francs suisses ont affiché la plus forte dynamique (+13,7% en valeur). Celles de plus 3.000 francs ont également connu une croissance significative (+5,4%), permettant notamment de compenser le recul marqué du segment des montres de 200 à 3.000 francs (-14,4%), détaille la fédération horlogère.