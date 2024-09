Suisse: les exportations horlogères rebondissent en août, mais reculent encore en Chine

Les exportations horlogères suisses se sont redressées en août mais continuent de reculer en Chine et à Hong Kong, bien qu'à un rythme moindre, les perspectives restant "très défavorables" pour ces deux marchés, selon la fédération horlogère suisse.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Durant le mois écoulé, les exportations de montres suisses se sont accrues de 6,9% par rapport au mois d'août 2023, à 1,95 milliard de francs suisses (2 milliards d'euros), confirmant "le léger rebond" observé en juillet, annonce jeudi la fédération horlogère dans un communiqué. En juillet, elles s'étaient étoffées de 1,6%.

Malgré ce rebond au cours des deux derniers mois, "la tendance reste négative", prévient la fédération horlogère, les exportations s'inscrivant en baisse de 1,4% depuis le début de l'année.

"Les entreprises du secteur déplorent un manque de visibilité à moyen terme, les incitant à la plus grande prudence pour la suite", ajoute la fédération horlogère, qui souligne qu'un certain nombre d'entre elles envisagent même de réduire leur activité.

Durant le mois d'août, la plupart des marchés se sont inscrits en hausse, "parfois soutenue", note la fédération horlogère, à l'instar des Etats-Unis, le premier débouché pour les fabricants de montres suisses, où elles ont grimpé de 7,6%.

Elles ont également bondi de 14,4% vers le Japon, 14,2% vers la Corée du Sud, 26,9% vers les Emirats arabes unis et 17,6% vers l'Italie.

En Europe, elles ont affiché une croissance plus modeste vers le Royaume Uni (+3,5%), l'Allemagne (+2,9%) et la France (+0,7%), les trois plus gros marchés européens.

En Chine, elles ont par contre reculé pour le septième mois d'affilée, accusant une baisse de 5,9% durant le mois d'août, alors que la demande pâtit du ralentissement de la croissance économique, des secousses sur l'immobilier et du chômage des jeunes. A Hong-Kong, elles se sont contractées de 11,1%.

Mardi, la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse et la fédération horlogère ont réclamé des mesures de soutien pour ce secteur qui emploie 65.000 personnes en Suisse.

L'horlogerie traverse une période délicate avec la chute de la demande en Chine, un de ses plus gros marchés, ce qui affecte en particulier les sous-traitants et les marques horlogères d'entrée et de milieu de gamme. Un certain nombre d'entreprises ont été contraintes de recourir à des mesures de chômage partiel.

Depuis janvier, les exportations horlogères ont dégringolé de 21,1% vers la Chine et de 18,6% vers Hong-Kong.