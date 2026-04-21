Suisse: les exportations horlogères fléchissent de 1% en mars

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations horlogères suisses se sont contractées de 1% en mars, à 2,1 milliards de francs suisses (2,3 milliards d'euros), tirées vers le bas par les Etats-Unis, selon les relevés de la fédération horlogère suisse publiés mardi.

En mars, les exportations vers les Etats-Unis, le plus gros marché des horlogers suisses, ont baissé de 1,6% par rapport à la même période l'an passé, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les exportations de montres ont en revanche continué de se raffermir vers la Chine, enregistrant une hausse de 4,2%, et vers Hong-Kong (+0,5%), selon ses relevés.

Pour l'heure, "le conflit au Moyen-Orient n'a pas encore affecté les exportations horlogères vers les Emirats arabes unis", le plus gros marché dans la région, a détaillé la fédération horlogère dans le communiqué, précisant qu'elles y ont enregistré une hausse de "0,7%" en mars.

Elles ont en revanche dégringolé de 16,8% vers l'Arabie saoudite et de 24,8% vers le Qatar.

Le Moyen-Orient représente 10% des exportations horlogères suisses, avait indiqué la semaine passée le président de la fédération horlogère suisse, Yves Bugmann, lors d'un entretien au salon horloger de Genève.

Le conflit dans la région constitue donc "un défi supplémentaire pour l'horlogerie", qui s'ajoute aux incertitudes concernant les droits de douane aux Etats-Unis et la consommation en Chine, même s'il est "encore un peu tôt pour faire des pronostics", selon lui.

"Tout dépend de la tournure que ce conflit prendra", avait-il insisté durant cet entretien.

Les exportations horlogères ne reflètent pas des ventes finales aux consommateurs, mais les stocks que constituent les détaillants pour les montres qu'ils comptent mettre en boutique.

Les plus grandes marques suisses - dont Rolex Patek Philippe, Audemars Piguet et Vacheron Constantin - se sont réunies pendant une semaine au salon appelé Watches & Wonders qui a refermé ses portes lundi.

Les répercussions du conflit sont encore difficiles à évaluer, les inquiétudes portant aussi bien sur la demande au Moyen-Orient que sur son impact sur le climat de consommation dans les autres grands marchés.

En Europe, les exportations horlogères suisses ont progressé de 3,2% vers le Royaume-Uni en mars mais reculé de 8,5% vers l'Allemagne et 16,8% vers l'Italie.

Vers la France, elles ont bondi de 72,4%, la fédération horlogère précisant que ce chiffre "ne reflète pas une croissance réelle du marché, mais des réexportations vers d'autres débouchés".