Suisse: les exportations horlogères dopées par un rebond aux USA en février

Une montre de l'horloger suisse Piaget, exposée à Genève, en avril 2024 (illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les exportations horlogères suisses se sont redressées en février sous l'effet d'un vif rebond aux Etats-Unis, masquant une évolution "contrastée" selon les marchés, a annoncé jeudi la fédération horlogère suisse.

Les exportations de montres suisses se sont élevées à 2,2 milliards de francs, soit une progression de 9,2% par rapport au mois à février 2025, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont, à eux-seuls, enregistré une hausse de 26,8%, la fédération horlogère notant qu'elles continuent d'y évoluer "en dents de scie".

Dans une note de marché, les analystes de Jefferies ont toutefois relativisé ce chiffre, rappelant que les exportations de montres vers les Etats-Unis avaient dégringolé de 52,3% en novembre, puis rebondi de 19,2% en décembre pour ensuite refluer de 14% en janvier.

Ils y voient "une distorsion" liée aux "fluctuations de stocks" alors que les droits de douane ont déformé les statistiques vers les Etats-Unis tout au long de 2025.

Les horlogers s'étaient empressés d'y constituer d'importants stocks avant leur entrée en vigueur, ce qui avaient fait gonfler les exportations horlogères, qui ne reflètent pas les ventes finales aux consommateurs mais plutôt les commandes des boutiques pour les modèles qui vont être mis en magasin.

A partir d'août, les exportations de montres vers les Etats-Unis s'étaient effondrées et ne s'étaient redressées qu'en décembre dans le sillage d'un allégement discuté entre Berne et Washington.

Sur les autres marchés, les exportations horlogères ont bondi de 23,7% vers le Japon en févier et de 57,1% vers la France, cette hausse reflétant "probablement un transit via la France vers d'autres destinations", précise la fédération horlogère dans le communiqué.

Elles ont en revanche chuté de 11% vers la Chine et de 5,2% vers Hong-Kong.

Ces statistiques pour le mois de février donnent toutefois un aperçu de la situation de l'horlogerie "avant les événements au Moyen-Orient", nuancent les analystes de Jefferies, le secteur étant très sensible aux flux touristiques.

Mercredi, Nick Hayek, le directeur général du groupe Swatch, a expliqué que ses boutiques dans les Pays du Golfe restent ouvertes, "mais comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas beaucoup de touristes qui prennent l'avion pour Dubaï en ce moment pour faire du shopping", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Bienne, au siège du groupe.

"Combien de temps cela durera, je ne le sais pas. Mais cela a certainement un impact", a-t-il ajouté.

Hors Arabie saoudite, le groupe, propriétaire de 16 marques horlogères (dont Tissot, Longines et Omega) réalise entre 5% et 10% de son chiffre d'affaires dans la région à travers plus de 200 boutiques, a-t-il précisé.