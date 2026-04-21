Suisse: les exportations chutent de 4,2% au premier trimestre

Les exportations de la Suisse ont chuté de 4,2% au premier trimestre, à 66,9 milliards de francs suisses (72,9 milliards d'euros), soit "leur plus bas niveau depuis le troisième trimestre 2021", ont annoncé mardi les douanes.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les importations ont de leur côté fléchi de 4,7% par rapport au trimestre précédent, à 55,8 milliards de francs, la balance commerciale refermant le trimestre sur un excédent de 11 milliards de francs, contre 11,26 milliards au quatrième trimestre, a indiqué l'office fédéral de la douane dans un communiqué.

Les exportations ont été tiré vers le bas par le secteur de la chimie et de la pharmacie, qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale de la Suisse. Les exportations de ce secteur se sont contractées de 8,1%, à 33,6 milliards de francs, malgré un rebond en mars.

Le secteur des machines et équipements électroniques, le deuxième secteur d'exportations, a quant à lui stagné, à 13 milliards de francs.

Au premier trimestre les exportations du pays alpin ont diminué de 15,6% vers les Etats-Unis, "retombant à leur plus bas niveau depuis le dernier trimestre 2020", a détaillé l'office fédéral de la douane.

Elles ont également reculé de 9,8% vers la Chine et de 5,9% vers le Japon mais ont progressé de 3,5% vers l'Union européenne, masquant toutefois une évolution contrastée par pays. En hausse de 5,4% vers l'Italie et de 6,9% vers la France, les exportations de la Suisse ont reculé de 6,1% vers l'Allemagne, son premier partenaire commercial en Europe.

Le conflit au Moyen-Orient avait poussé à la mi-mars le ministère de l'économie à réduire sa prévision de croissance pour 2026, à 1%, contre 1,1% attendu auparavant.

Il avait réduit sa prévision pour les exportations de biens à 1%, contre 1,2% escompté précédemment lors de ses précédentes estimations en décembre, considérant que "la timide croissance de la demande mondiale" et "le franc fort" risquent de peser sur l'industrie.