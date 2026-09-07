Suisse: le taux de chômage se maintient à 3% en août

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 3% en août malgré une augmentation du chômage des jeunes par rapport au mois précédent, a annoncé lundi le ministère de l'Economie.

Fin août, 141.544 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 2.268 de plus qu'en juillet, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Avec l'arrivée sur le marché du travail des jeunes diplômés, le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,6 point de pourcentage par rapport au mois précédent, pour atteindre 3,4%. Il est en revanche resté inchangé chez les personnes de 50 ans et plus, à 2,7%.

Le nombre d'offres d'emplois annoncé dans les offices régionaux de placements a quant à lui diminué de 3,2%, avec 43.733 postes à pourvoir, soit 1.423 de moins que le mois précédent.

Mi-juin, le ministère de l'Economie a légèrement relevé sa prévision pour 2026, à 3,1% en moyenne sur l'ensemble de l'année, contre 3% attendu auparavant.

En janvier et février, le taux de chômage dans le pays alpin se situait à 3,2%, mais a ensuite décliné jusqu'en juin, pour revenir à 2,9%. Mais il s'est ensuite légèrement redressé en juillet, repassant à 3%.

Selon un indicateur trimestriel de l'emploi publié début août par le centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich, les perspectives pour l'emploi sont en train de se redresser.

D'après cet indicateur, la part des entreprises qui prévoient de créer des emplois supplémentaires dans un avenir proche dépasse à nouveau nettement le niveau de celles qui envisagent des suppressions d'emplois.