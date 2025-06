Suisse: le taux de chômage se maintient à 2,8% en mai

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse a stagné en mai, se maintenant comme le mois précédent à 2,8%, a annoncé jeudi le ministère de l'économie.

Fin mai, le nombre de chômeurs se montait à 127.944, soit 2.157 de moins que le mois précédent, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le chômage des jeunes a diminué de 4,4% par rapport au mois précédent avec 10.626 inscrits et a reculé 1,2% chez les personnes de 50 ans et plus, avec 35.792 inscrits.

Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant à lui fléchi, diminuant de 6,7%, avec 38.142 postes à pourvoir, soit 2.745 de moins que le mois précédent, a précisé le ministère de l'économie.

Selon l'office fédéral de la statistique (OFS), le nombre de personnes employées dans les entreprises suisses a légèrement progressé au premier trimestre mais les perspectives pour l'emploi se sont assombries.

Le nombre de postes vacants annoncés par les entreprises (hors agriculture) a diminué de 16,4% par rapport au premier trimestre l'an passé, d'après son baromètre de l'emploi publié fin mai.

Et la part des entreprises qui envisagent de réduire leurs effectifs s'est accrue, montant à 5%, contre 4,2% un an plus tôt, d'après les relevés de l'OFS.