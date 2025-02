Suisse: le taux de chômage monte à 3% en janvier (ministère de l'économie)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse est monté à 3% janvier, augmentant 0,2% par rapport au mois de décembre, soit son plus haut niveau depuis mi-2021, selon les relevés du ministère de l'économie publiés jeudi.

Fin janvier, 135.773 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 5.480 de plus que le mois précédent, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le chômage des jeunes a augmenté de 1,5% par rapport au mois de décembre avec 12.341 inscrits et s’est accru de 3,8% chez les personnes de 50 ans et plus, avec 37.220 inscrits.

Le nombre d'offres d'emplois annoncé dans les offices régionaux de placements s'est en revanche accru avec 42.052 postes à pourvoir, soit 11.630 de plus que le mois précédent.

Le taux de chômage en Suisse avait atteint un plus bas en 22 ans en 2023, à 2%, donnant lieu à des pénuries de main d'oeuvre dans de nombreux secteurs.

Mais il s'est redressé en 2024, à 2,4%, alors que l'industrie pâtit d'une baisse des commandes notamment en provenance d'Allemagne, le premier partenaire commercial de la Suisse en Europe.

Lors de la publication des statistiques annuelles début janvier, le ministère de l'économie avait également relevé une hausse des demandes chômage partiel dans l'industrie mais aussi dans l'horlogerie.

Mi-décembre, ce ministère avait légèrement relevé sa prévision de chômage pour 2025, à 2,7% (contre 2,6% auparavant).

Selon un indicateur trimestriel de l'emploi publié lundi par le centre de recherches conjoncturelles de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, les perspectives se sont détériorées pour le premier trimestre commerce de détail et l'industrie.