Suisse: le taux de chômage augmente légèrement en octobre, à 2,9%

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse a légèrement très légèrement augmenté en octobre, à 2,9%, soit une hausse de 0,1% par rapport au mois précédent, a annoncé jeudi le ministère de l'économie.

Fin octobre, 135.212 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 1.979 de plus qu'en septembre, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le taux de chômage des jeunes a diminué de 0,1% par rapport au mois précédent à 3,1%, avec 13.470 inscrits et chez les personnes de 50 ans et plus le chômage s'est maintenu à 2,5% avec 36.969 inscrits.

Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placements a quant à lui diminué de 6,4%, avec 34.995 postes à pourvoir, soit 2.377 de moins que le mois précédent, selon ses relevés.

En août, la Suisse s'est vue imposer des droits de douane de 39% par la Maison Blanche, ce qui suscite inquiétudes en particulier pour l'horlogerie et les PME industrielles .

Pour aider les entreprises à absorber le choc et limiter les licenciements, la durée d'indemnisation du chômage partiel a été prolongée depuis le 1er novembre à 24 mois, contre 18 mois auparavant.

Selon un indicateur de l'emploi publié lundi par le centre de recherches conjoncturelles de l'École polytechnique fédérale de Zurich, les perspectives pour l'emploi se sont légèrement redressées pour le quatrième trimestre, malgré les droits de douane américains.

Mais l'embellie devrait être modérée et surtout contrastée selon les secteurs, nuance cet institut zurichois. D'après cet indicateur réalisé sur la base d'un sondage en octobre auprès de 4.500 entreprises, la situation s'est légèrement améliorée dans le bâtiment et les services.

En revanche, dans le secteur manufacturier, les entreprises sont toujours nettement plus nombreuses à prévoir des suppressions que des créations d'emplois.

La semaine passée, Swiss Staffing, l'organisation qui représente les sociétés de travail temporaire, a de son côté signalé que la baisse de l'activité économique et le choc des tarifs douaniers se font ressentir sur ce pan du marché.

D'après ses relevés, les heures effectuées par les travailleurs temporaires ont chuté de 6,1% au troisième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt.