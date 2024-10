Suisse: le taux de chômage augmente à 2,5% en septembre

Berne, en Suisse, le 23 septembre 2024. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement accru en septembre pour monter à 2,5%, contre 2,4% en août, indique vendredi le ministère suisse de l'économie.

Fin septembre, 113.245 personnes étaient inscrites au chômage, soit 1.891 de plus qu'en août, indique le ministère de l'économie dans un communiqué.

Le chômage des jeunes a augmenté de 0,4% par rapport au mois d'août avec 11.957. inscrits. Il s'est accru de 1,5% chez les personnes de 50 ans et plus, touchant 30.798 personnes.

Le nombre d'offres dans les offices régionaux de placements s'est inscrit en hausse de 5,7%, avec 38.320 postes à pourvoir, soit 2.074 de plus que le mois précédent.

Selon une enquête trimestrielle de ManpowerGroup, les employeurs suisses restent optimistes pour le quatrième trimestre 2024, même s'ils revoient légèrement à la baisse leurs projets d'embauches.

Les perspectives d'emploi restent toutefois nettement supérieures à la moyenne en Europe, d'après cette enquête publiée mi-septembre.

Publié lundi, l'indice PMI des directeurs d'achat a pour sa part fait état d'une détérioration des attentes pour le marché du travail dans le secteur des services mais d'une nettement amélioration dans l'industrie.

En septembre, la composante emploi de cet indicateur allait toujours dans le sens d'une contraction de l'emploi dans l'industrie, "mais beaucoup moins que le mois précédent", ont précisé l'institut Procure.ch et la banque UBS qui le calculent tous les mois, alors qu'une amélioration se profile au niveau des carnets de commandes

Pour l'ensemble de l'année, le ministère de l'économie table sur un taux de chômage de 2,4%. Mi-septembre, il a dit s'attendre à ce que le marché de l'emploi et le recul l'inflation soutiennent les dépenses de consommation et donnent ainsi une impulsion à la croissance, aidant à compenser une situation plus difficile dans les secteurs d'exportation.