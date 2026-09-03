Suisse: le PIB accélère à 1,5% au 2T, dopé par la chimie-pharmacie (deuxième estimation)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a accéléré au deuxième trimestre, grimpant de 1,5% dopé par un rebond du secteur de la chimie et de la pharmacie, après une croissance de 0,5% au premier trimestre, selon une seconde estimation jeudi du ministère de l'Economie.

"Il s'agit de la plus forte croissance du PIB depuis le troisième trimestre 2021", a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que "la création de valeur a également progressé dans de nombreuses autres branches" dans l'industrie.

"Après un début d’année morose", la demande intérieure est également repartie à la hausse, se rapprochant "de sa moyenne historique", a-t-il ajouté.

Les dépenses de consommation privée ont connu "une hausse modeste", remontant de 0,3% après une quasi-stagnation durant les trois premiers mois de l'année.

La croissance de la consommation a surtout été portée par "les dépenses consacrées à la santé, à l’alimentation ainsi qu'à l'hôtellerie-restauration", a détaillé le ministère, expliquant que les dépenses liées aux transports, aux loisirs et à la culture ont en revanche reculé.

Mi-août, le ministère de l'Economie avait déjà publié une première estimation, évaluant alors la croissance à 1,5%. Il a cependant légèrement rehaussé sa précédente estimation pour le premier trimestre,évaluée auparavant à 0,4%.

Au deuxième trimestre, "l'impulsion la plus soutenue est venue de l'industrie chimico-pharmaceutique", a confirmé le ministère de l'Economie dans son communiqué.

"Après une croissance faible, voire négative au cours des trimestres précédents", ce secteur qui pèse le plus lourd dans la balance commerciale, a connu "un solide rebond" de 10,5% grâce à la hausse de ses exportations et des chiffres d’affaires des entreprises du secteur, toujours selon le communiqué.

Le reste du secteur manufacturier, a enregistré une croissance plus "modérée", en hausse de 0,7%, avec des "variations d'une branche à l’autre", a aussi détaillé le ministère.

Le secteur des services a, quant à lui, connu "une progression modérée mais généralisée", en hausse de 0,7%.