Suisse-Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2026 avec les droits de douane US

Le gouvernement suisse a abaissé jeudi sa prévision de croissance économique pour 2026, mettant en avant l'effet des droits de douane américains sur l’activité du pays orienté vers l'exportation.

Il prévoit désormais une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) l'an prochain, contre une précédente prévision en juin de 1,2%. La prévision de croissance pour 2025 est inchangée à 1,3%.

Ces chiffres indiquent que l'économie suisse devrait croître en dessous de son taux moyen à long terme de 1,8%.

La Suisse peine à s’adapter aux droits d’importation de 39% imposés en août par Washington, qui figurent parmi les plus élevés instaurés sur les partenaires commerciaux des Etats-Unis dans le cadre de la réorientation de la politique commerciale du président Donald Trump.

Les prévisions prennent en compte l’impact des événements sportifs.

"Les droits de douane additionnels représentent un coup dur pour les branches et entreprises exportatrices concernées et devraient également avoir des répercussions importantes sur l’ensemble de l’économie", a déclaré le Secrétariat d’État à l’économie (Seco), qui avait déjà révisé à la baisse ses prévisions en juin.

Le Seco prévoit par ailleurs une hausse du chômage, avec un taux estimé à 2,9% en 2025 et à 3,2% en 2026.

L'inflation devrait être légèrement supérieure aux prévisions précédentes, à 0,2% en 2025 et 0,5% en 2026, contre respectivement 0,1% et 0,5% attendus en juin.

La Banque nationale suisse (BNS) avait déjà averti le mois dernier que les droits de douane avaient assombri les perspectives pour l’économie suisse et réduit ses prévisions de croissance à un peu moins de 1% pour 2026, contre 1% à 1,5% précédemment.

La BNS a souligné que les secteurs de l’horlogerie et des machines étaient particulièrement touchés par les droits de douane, tandis que l’impact sur le secteur des services restait pour l’instant limité.

Les entreprises suisses ont déjà signalé des effets précoces des droits de douane américains, qui réduisent l’accès à l’un des plus grands marchés du pays.

Un sondage de Swiss Mechanic, représentant des petites et moyennes entreprises industrielles, a récemment indiqué que 45% des sociétés avaient enregistré une baisse de leurs commandes depuis l’entrée en vigueur des droits de douane américains en août.

