Suisse: la banque centrale s'attend à un bénéfice de 80 milliards CHF en 2024

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque centrale suisse va renouer avec les versements à la Confédération et aux cantons après un bénéfice d'environ 80 milliards de francs suisses (85 milliards d'euros) attendu pour 2024, a-t-elle annoncé jeudi.

La Banque nationale suisse (BNS) redistribue habituellement une partie de son bénéfice à la Confédération et aux cantons, mais avait dû suspendre ces versements deux années de suite en raison de lourdes pertes en 2022 et 2023.

Avec la hausse des marchés boursiers et l'envolée des cours de l'or, la Banque nationale suisse s'attend à clôturer l'exercice "avec un bénéfice de l'ordre de 80 milliards de francs", a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant toutefois qu'il s'agit de "chiffres provisoires".

Elle compte donc reverser 3 milliards de francs, un tiers revenant à la Condéfération et deux tiers aux cantons.

Les chiffres définitifs pour l'année écoulée doivent être publiés le 3 mars.

Cette première estimation est conforme aux prévisions d'économistes de la banque suisse UBS qui avaient dit lundi dans une note de marché s'attendre à un bénéfice d'environ 80 milliards de francs au vu de l'appréciation de l'or, du raffermissement du dollar face au franc suisse durant le quatrième trimestre et de la hausse des marchés d'actions.

Pour mener sa politique monétaire, la BNS dispose d'un vaste portefeuille de placements qui inclut des actions, des obligations et des devises étrangères. Son portefeuille d'actions s'appuie sur une gestion dite passive, dont l'objectif est de reproduire la composition des marchés et indices boursiers (et non pas de sélectionner des titres pour générer des gains).

Mais ce portefeuille qui lui sert d'outil pour sa politique monétaire est en conséquence sujet à de fortes fluctuations d'une année sur l'autre, au gré de l'évolution des marchés.

En 2022, elle avait essuyé une perte colossale de 132,5 milliards de francs en raison d’importantes moins-values sur les marchés boursiers.

Elle avait ensuite enchaîné sur une perte de 3,2 milliards de francs en 2023 alors que les gains générés durant les années précédentes par les taux négatifs s'étaient évaporés à la suite du brusque changement dans sa politique monétaire, amorcé courant 2022, afin de lutter contre la vague d’inflation.

Elle avait donc suspendu ses versements, ce qui avait privé les collectivités locales d'une importante manne financière.