Suisse: l'inflation ralentit à 0,5% sur un an en juin

L'inflation en Suisse a légèrement ralenti en juin pour s'établir à 0,5% sur un an, contre 0,6% les deux mois précédents, selon les relevés de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés jeudi.

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les prix des produits fabriqués en Suisse se sont accrus de 0,5% par rapport au mois de juin 2025 tandis que les prix des produits importés ont augmenté de 0,2%, a annoncé l'OFS dans un communiqué.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les biens les plus volatils comme les produits frais ou l'énergie et les carburants, s'est maintenue à 0,3%.

Par rapport au mois précédent, l'indice des prix à la consommation est resté stable, à 101,3 points, sur fond de "tendances opposées, qui se sont dans l'ensemble compensées", précise l'OFS.

Les prix ont augmenté pour certains légumes, pour l'hôtellerie ainsi que pour la location et le partage de voitures, mais ont diminué pour le mazout, le diesel et les transports aériens, détaille l'OFS.

Mercredi, Eurostat a fait également état d'un ralentissement de l'inflation dans la zone euro, revenue à 2,8% en juin, contre 3,2% en mai, d'après sa première estimation, reflétant le récent reflux des prix de l'énergie après une poussée de fièvre au début du conflit en Iran.

Avec la guerre au Moyen-Orient, la Suisse a, elle-aussi, été confrontée à une remontée de l'inflation mais dans des proportions moindres que dans d'autres pays en Europe.

Alors qu'elle stagnait à 0,1% en janvier et février, l'inflation en Suisse était remontée à 0,3% en mars, puis à 0,6% en avril et mai.

Lors de sa dernière réunion trimestrielle de politique monétaire mi-juin, la Banque nationale suisse a légèrement rehaussé ses prévisions d'inflation mais a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0%.

Elle attend désormais l'inflation à 0,6% en 2026 et 2027 (contre 0,5% auparavant) et à 0,7% en 2028 (contre 0,6% précédemment).