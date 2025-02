Suisse: l'inflation décélère à 0,4% en janvier (OFS)

L'inflation en Suisse a décéléré à 0,4% sur an en janvier, contre 0,6% en décembre, freinée par un recul des prix de l'énergie et des produits alimentaires, a annoncé jeudi l'office fédéral de la statistique (OFS).

( AFP / ODD ANDERSEN )

Les prix des produits fabriqués en Suisse se sont appréciés de 1% par rapport au mois de janvier 2024 tandis que les prix des produits importés ont chuté de 1,5%, a indiqué l'OFS dans un communiqué.

L'inflation sur un an a ralenti notamment sous l'effet d'un recul des prix dans l'alimentation et boissons non alcoolisée, en baisse de 1,1% par rapport à janvier 2024, et des produits pétroliers, en repli de 1,8%.

En variation mensuelle, les prix à la consommation ont reculé de 0,1% par rapport au mois de décembre en raison d'une diminution des prix de l'électricité, des transports aériens ainsi que de l'habillement et des chaussures avec les soldes d'hiver. Les prix de l'hôtellerie et de la location de véhicules ont en revanche augmenté, a détaillé l'OFS.

L'indice des prix à la consommation s'est établi à 106,8 points.

La Suisse a, comme de nombreux pays, connu une vague d'inflation avec les tensions dans les chaînes d'approvisionnement au sortir des confinements et avec l'invasion de l'Ukraine qui avait fait bondir les prix de l'énergie. Mais cette vague n'a pas été aussi forte que dans la zone euro. En Suisse, l'inflation avait culminé à 3,5% en août 2022, contre un pic de 10,6% en octobre 2022 dans la zone euro.

L'inflation en Suisse avait ensuite amorcé un repli par à-coup. Après avoir grimpé à 2,8% en moyenne annuelle en 2022, elle avait ralenti à 2,1% en 2023 et 1,1% en 2024.

En 2024, la banque centrale suisse a procédé à quatre baisses de son taux d’intérêt directeur, avec des coupes de 0,25 point de pourcentage en mars, juin et septembre, puis de 0,50 point alors que de nombreux économistes s'inquiétaient même du ralentissement un peu trop rapide de l'inflation dans le pays alpin.

Pour 2025, la banque centrale comme le ministère de l'économie s'attendent à ce que l'inflation se limite à 0,3%.