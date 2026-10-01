"Project Meridian" : après l'éphémère "Doge", Elon Musk va plancher sur les prochaines guerres des Etats-Unis

Selon le patron du Pentagone, ce projet, qui rassemble "trois des plus brillants cerveaux de la nation", est prévu pour être en activité pendant 120 jours.

Elon Musk, à la Maison Blanche, le 30 mai 2025 ( AFP / ALLISON ROBBERT )

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a annoncé mercredi 1er octobre qu'Elon Musk allait participer à un comité chargé d'identifier les technologies et armements dont les Etats-Unis auront besoin pour leurs futures guerres.

Baptisé "Project Meridian", ce programme vise à "aborder l'avenir de façon créative en identifiant les domaines que nous devons conquérir et les capacités que nous devons maîtriser", a expliqué Pette Hegseth.

L'objectif est selon le chef du Pentagone "d'atteindre une domination technologique et militaire sur le champ de bataille pour les décennies à venir" .

Les guerres next-gen après les coupes dans les dépenses publiques

En plus du patron de Tesla et de SpaceX, le comité réunit Palmer Luckey, fondateur de la société américaine de défense Anduril, et Newt Gingrich, 83 ans, un ancien élu républicain qui a présidé la Chambre des représentants.

Pour Elon Musk, il s'agit d'un retour à une mission officielle du gouvernement fédéral, après avoir dirigé à la demande de Donald Trump une commission nommée Doge chargée de tailler dans les dépenses de la fonction publique américaine.

Engagé dans une réforme à marche forcée de l'armée, le ministre de la Défense a prononcé mercredi un discours aux accents virilistes sur la base américaine de Quantico, en Virginie, mettant notamment en avant ses réductions d'effectifs parmi les généraux et amiraux.