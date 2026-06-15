Suisse-Citadins et électeurs âgés, acteurs clefs du rejet de la proposition de plafonnement de la population

par Dave Graham

Les électeurs suisses âgés ainsi que les citadins ont joué un rôle clef dans le rejet, par 55% contre 45%, d'une proposition qui visait à plafonner à dix millions la population du pays, selon les données du référendum tenu dimanche.

Le résultat de ce scrutin - une initiative de l'Union démocratique du centre (UDC), parti de droite radicale, le mieux représenté au parlement suisse - a suscité le soulagement au sein du gouvernement et parmi les chefs d'entreprise.

En défendant cette idée de plafonnement de la population, qui aurait vraisemblablement mis fin à la libre circulation des travailleurs entre la Suisse et l'Union européenne (UE), l'UDC a cherché exploiter les inquiétudes de ceux qui pensent que surpopulation met à rude épreuve les services publics, alimente la criminalité et fait grimper les loyers.

Selon les chiffres publiés par le quotidien suisse Tages-Anzeiger, 60% des électeurs âgés de 65 ans et plus se sont opposés à la proposition, et 57% des 50-64 ans.

En revanche, 51% des 35-49 ans ont choisi de la soutenir. Parmi les 18-34 ans, 48% y étaient favorables, selon les données obtenues par le site d'information en ligne 20 Minuten/Tamedia auprès de l’institut de sondage Leewas.

Dans les plus grandes villes – Zurich, Genève, Bâle, Lausanne et Berne – le rejet de la proposition était plus importante que dans les cantons ruraux et conservateurs - principalement situé dans le centre de la Suisse centrale - dont les électeurs ont largement approuvé la mesure.

Les organisations patronales, le gouvernement et le parlement s'étaient opposés à cette dernière, estimant qu'elle compliquerait l'accès au marché du travail de l'UE, une source vitale de main-d’œuvre pour les entreprises suisses.

La proposition de l'UDC stipulait que la population suisse, actuellement à 9,1 millions de personnes, ne devait pas dépasser les dix millions avant 2050, et que si tel était le cas pendant deux ans, le pays devait mettre un terme à la liberté de mouvement avec l'Union européenne.

(Rédigé par Dave Graham, version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)