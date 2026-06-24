Suisse/Canicule-Des cinémas offrent une échappatoire à la chaleur aux personnes âgées

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Daniel Gillieron, 82 ans, s'installe dans son siège au cinéma Nord-Sud de Genève, impatient de regarder un film gratuit et de se détendre dans la salle climatisée pendant que la chaleur envahit les rues.

Il fait partie des centaines de personnes de plus de 65 ans qui se sont précipitées aux projections gratuites organisées par les cinémas et les autorités régionales pour permettre aux seniors d'échapper un moment à la canicule.

Les températures devraient en effet atteindre les 36 degrés Celsius cette semaine dans la ville, selon MétéoSuisse.

"Plus il fait chaud, plus le cinéma devient un lieu de refuge", a dit à Reuters Laurent Dubois, directeur de trois cinémas participant à l'opération.

Depuis jeudi, quelque 650 personnes ont profité de cette offre, a-t-il ajouté.

"C'est fantastique car cela nous permet de sortir et de profiter du cinéma mais aussi de profiter d'une salle climatisée", a précisé Daniel Gillieron.

Le mois de juin comptera sans doute parmi les mois les plus chauds jamais enregistrés en Suisse, dans le contexte d'une vague de chaleur qui touche une bonne partie de l'Europe occidentale.

Dans la journée, les températures ont atteint les 35 degrés dans la plaine suisse, avec des pics de plus de 36° dans certaines régions.

"Cela souligne la nature exceptionnelle de cette canicule qui est (...) très longue et très intense", déclare Elie Kirchner, de MétéoSuisse.

Cette vague de chaleur survient plus tôt que d'habitude. En temps normal, les températures grimpent fortement en Suisse durant la deuxième moitié de juillet et la première d'août.

(Olivia Le Poidevin, version française Léandre Pradelle, édité par Benoit Van Overstraeten)