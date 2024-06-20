SUEZ:
* REMPORTE TROIS NOUVEAUX PROJETS DANS LE SECTEUR DE L'EAU EN ASIE
* CES CONTRATS À SINGAPOUR, EN CHINE ET AUX PHILIPPINES PORTENT SUR LES SOLUTIONS DIGITALES, LE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER ET LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES
* SUEZ VIENT DE REMPORTER UN NOUVEAU CONTRAT AVEC LE PUB, L'AGENCE NATIONALE DE L'EAU DE SINGAPOUR
* SUEZ ET JEMCO, UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE RÉFÉRENCE AUX PHILIPPINES, S'ASSOCIENT POUR CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET EXPLOITER UNE USINE DE DESSALEMENT D'EAU DE MER
* EN CHINE, SUEZ ET SHANDONG PUBLIC RENFORCENT LEUR PARTENARIAT
* A TRAVERS UNE NOUVELLE JV EN CHINE, PRÉVOIT D'INVESTIR, DE CONSTRUIRE ET D'EXPLOITER UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES DANS LE PARC INDUSTRIEL DES NOUVEAUX MATÉRIAUX DE JINING
* CE PROJET S'EST VU ATTRIBUER UNE CONCESSION DE 30 ANS
(Bureau de Gdansk)
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