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Suez remporte trois nouveaux projets dans le secteur de l'eau en Asie
information fournie par Reuters 20/06/2024 à 10:55

SUEZ:

* REMPORTE TROIS NOUVEAUX PROJETS DANS LE SECTEUR DE L'EAU EN ASIE

* CES CONTRATS À SINGAPOUR, EN CHINE ET AUX PHILIPPINES PORTENT SUR LES SOLUTIONS DIGITALES, LE DESSALEMENT DE L'EAU DE MER ET LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES

* SUEZ VIENT DE REMPORTER UN NOUVEAU CONTRAT AVEC LE PUB, L'AGENCE NATIONALE DE L'EAU DE SINGAPOUR

* SUEZ ET JEMCO, UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DE RÉFÉRENCE AUX PHILIPPINES, S'ASSOCIENT POUR CONCEVOIR, CONSTRUIRE ET EXPLOITER UNE USINE DE DESSALEMENT D'EAU DE MER

* EN CHINE, SUEZ ET SHANDONG PUBLIC RENFORCENT LEUR PARTENARIAT

* A TRAVERS UNE NOUVELLE JV EN CHINE, PRÉVOIT D'INVESTIR, DE CONSTRUIRE ET D'EXPLOITER UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES INDUSTRIELLES DANS LE PARC INDUSTRIEL DES NOUVEAUX MATÉRIAUX DE JINING

* CE PROJET S'EST VU ATTRIBUER UNE CONCESSION DE 30 ANS

(Bureau de Gdansk)

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